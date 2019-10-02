Кони скачут, скидки горят, промокоды исчезают!

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«Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок», Надежда Флакс

Все про управление дебиторской задолженностью для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки, Андрей Галкин

«Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров», Сергей Верещагин

«Налоговые проверки. Тактика защиты», Иван Кузнецов

«Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники», Ирина Морозова