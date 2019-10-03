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ФНС опубликовала новые открытые данные. Проверьте свою компанию в сервисе

ФНС опубликовала открытые данные за 2018 год о доходах и расходах организаций по данным бухгалтерской отчетности.

Между тем 1 октября также должны быть опубликованы сведения о суммах налогов и сборов, уплаченных организациями в 2018 году, которые тоже подлежат обязательному раскрытию.

Однако по сообщению ФНС их публикация планируется в течение десяти дней.

Напомним, всю публикуемую информацию по организациям можно найти в нашем сервисе Поиск по базе «Открытые данные» от ФНС России. Он уже обновлен и содержит всю информацию, опубликованную налоговиками 1 октября.

Публикация открытых данных за прошлый год производится в соответствии со статьей 102 НК и Приказом ФНС от 29.12.2016 № ММВ-7-14/729@. Данные публикуются в три этапа:

  • 1 августа — сведения о среднесписочной численности работников компаний, специальных налоговых режимах, применяемых ими, а также об их участии в консолидированной группе налогоплательщиков;
  • 1 октября — сумма уплаченных налогов, а также доходы и расходы по бухгалтерской отчетности;
  • 1 декабря — недоимка по налогам и задолженности по пеням и штрафам по состоянию на 31 декабря 2018 года, при её наличии на 1 октября 2019 года, а также сведения о наличии налоговых правонарушений за 2018 год, если до 1 октября не были уплачены штрафы по ним.

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