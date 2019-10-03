Как получить дешевую ипотеку

Ипотечный кредит вскоре можно будет оформить всего под 2% годовых. Проект находится на стадии согласования, но главные условия уже, скорее всего, не поменяются.
Итак, льготная ипотека под 2 % будет действовать в любом дальневосточном регионе для молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар».
Максимальный срок кредита составит 20 лет. Размер кредита — до 6 млн рублей. Выдавать ипотеку с пониженной ставкой будут в течение 5 лет.
Молодыми считаются семьи, где супруги состоят в браке не менее года. Они граждане РФ, им меньше 36 лет, хоть у одного из них есть дальневосточная регистрация. Неполные семьи с несовершеннолетним ребёнком также имеют право на льготную ипотеку.
На полученные средства заёмщики могут приобрести квартиру на первичном рынке либо самостоятельно построить дом. А вот участники «Дальневосточного гектара» могут потратить деньги только на строительство жилья. В этом случае участок должен быть оформлен как «для индивидуального жилищного строительства» или «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)».
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