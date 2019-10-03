Стали известны коэффициенты-дефляторы для расчета налогов на 2020 год

Сегодня на федеральном портале опубликован проект нормативного акта об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год.

В соответствии со статьей 11 НК установлены следующие значения на 2020 год:

Напомним, индексация предельных величин доходов для УСН на коэффициент-дефлятор заморожена. Поэтому коэффициент-дефлятор для УСН в 2020 году для определения предельной величины доходов не применяется.

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