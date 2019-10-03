Стали известны коэффициенты-дефляторы для расчета налогов на 2020 год

а я в тексте не нашла ссылку на это постановление, можете подсказать где посмотреть? Общаемся с к...
Т.е. о том, что законы у нас меняются, вы не в курсе? Какая прелесть ))...
Вот и ладушки. Снесу все убытки к чертям и больше не буду сдавать прибыльную липу. Нуну!!! СилуЯн...
Минфин заявляет, что все не так поняли поправки по налогу на имущество....
Это где? В Краснодаре всё чётко работает
спасибо, что, наконец-то, дали мне))))
А он уже это где то утверждает?
Смешно... у нас в МФЦ запись на месяцы вперед. За талонами космическая очередь! На регистрацию сд...
Собираешься стать бездомным безработным и ищешь в какой город переехать?...
Ага, тоже понравилось. Не может быть, а потом ХОП, трах-тебе-дох-АСК-НДС ! ИА я не знаю!!! А дава...
я уже смирилась. с 1С ЗУП бороться непросто.))
Могу дать только совет, вернее в данном случае поделиться мнением. На ваше имя всем плевать, кром...
и только 1С самовольно взял и за 3 дня заявление сделал и хоть тресни попадают начисления в преды...
Я в 2009 году сам встал на учет в ЦЗН в качестве безработного. Как минимум год я точно получал пр...
Вы бы хоть закон почитали что ли. Какие 1,5 года? 6 месяцев...
Ну так я и спрашиваю, где такой замечательный регион, где просто так дают 5 тыс. Поскольку льготы...
Вика, как мне назваться на этом форуме, чтобы вы мне наконец-то дали? ;)...
Не верное название для этого, раз уж оно есть. Правильно будет так "Почему я удалил «Сбербанк Онл...
Видать, корнишон не впечатляет )
Так почитай законы что дают малообеспеченным.Это и субсидии по ЖКХ, и разные помощь и льготы, нап...
Но память у нас хорошая. В 90-х служил на Дальнем Востоке, в тайге, так задержки з/п были до 8-9 ...
А меня вот интересует, вот какой моменты: 1.информация из ТК до 01.01.20 как попадет в ПФР? Т.е. ...
а вам уже дали женщины с этого сайта?)))))Кстати, заметил одну штуку - когда приводишь негритянку...
И это все сделано для того, чтобы при выходе на пенсию сказать что данных о трудовой деятельност...
Это же пособие по безработице. Первые 1,5 года до 5000 рублей в месяц)))...
Это где дают по 5 тыс в месяц за просто так, расскажите?
Простите, причем тут банк и проценты на остаток по счету? Вы ему дали товарный заём? ;)...
А у нас штрафы по духу выписывают, а не по букве закона? ))) ...
поживем, увидим...А я пока (ну, может быть, как вы тут пишите, это наивно) буду думать, что спасе...
Я ничего не понял, но очень интересно (с)
Почему Вы сравниваете интернет и swift? Интернет-сми сейчас самый важный источник пропаганды. Ко...
Да, нам тоже за 1.5% предложили. Сейчас домучиваем их на тему - можно ли размещать на сайте и ест...
Вам уже стописят раз писали, что маркировка от некачественной продукции никак не спасет. Никак до...
Жертвам цифровизации пора резервный фонд создаватьПро приватизацию забыли. Мы не злопамятные...