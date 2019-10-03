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Стали известны коэффициенты-дефляторы для расчета налогов на 2020 год

Сегодня на федеральном портале опубликован проект нормативного акта об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год.

В соответствии со статьей 11 НК установлены следующие значения на 2020 год:

  • коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 23 «Налог на доходы физических лиц» НК, равный 1,813;
  • коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК, равный 2,009;
  • коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.5 «Патентная система налогообложения» НК, равный 1,592;
  • коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 33 «Торговый сбор» НК, равный 1,382.

Напомним, индексация предельных величин доходов для УСН на коэффициент-дефлятор заморожена. Поэтому коэффициент-дефлятор для УСН в 2020 году для определения предельной величины доходов не применяется.

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