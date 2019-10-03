Неожиданное объяснение, почему дохнет бизнес

Центр социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС провел соцопрос, который показал, что только 4,3 % россиян твердо намерены создать в ближайшем будущем собственное дело. Еще 26 %, может, и хотели бы, да не видят возможностей.

Комментарий по этому опросу дал зампредседателя «Партии Роста» Сергей Демин.

Он отметил, что за 18 лет, которые РАНХиГС проводит свой опрос, постоянно растет число тех, кто напрочь открещивается от пути «частника». Сегодня их почти 60 %, больше чем когда бы то ни было.

«Что же получается? Казалось бы, чем дальше „проклятые девяностые“ с их нестабильностью, тем спокойнее должны быть люди: государство защитит, не обидит, поддержит. И все смелее отправляться в свободное плавание, создавать в своих городах и городках новые сервисы, производства, улучшать качество жизни, создавать новые рабочие места. Тем более что государство (на словах) хочет именно этого. О необходимости увеличивать долю МСП в экономике чиновники говорят все громче, а у граждан выдыхается последний пыл. Наверное, надо что-то в консерватории менять?», — отметил Сергей Демин.