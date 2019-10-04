Клерк.Ру

Обвал цен на курсы «Клерка». 50 процентов на 5 курсов

В новой цифровой эре качественное образование стало доступным. «Клерк» открыл свой учебный центр и собирает сильнейших специалистов с авторскими курсами.

Заключительный квартал 2019 года мы открыли щедрой распродажей наших курсов, чтобы все, кто откладывал учебу из-за цены, смогли ее себе позволить. Скидка не шуточная и не формальная — 50 процентов на все курсы.

Единственное, что мы ограничиваем — число скидочных купонов.

Все авторы курсов — действующие юристы, налоговые консультанты, главбухи с многолетним стажем. Они ежедневно создают новое и меняют жизнь своих клиентов. Такой подход к выбору авторов позволяет нам быть уверенными, что содержание каждого курса основано только на практике, а значит полезно слушателям.

Выбирайте курс. Или берите все:

Кадровый учет

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Все про управление дебиторской задолженностью для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки

Налоговые проверки. Тактика защиты

Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров

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Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники

Защитите себя от налоговых проверок. Онлайн-курс от бывшего сотрудника ОБЭП, а ныне известного налогового консультанта сейчас со скидкой 50 %. Сейчас всего за 2750 руб.

Вы научитесь противостоять давлению налоговиков, грамотно вести себя на допросах и выемке, защищать себя от уголовки и субсидиарки.

Куча практических советов и минимум теории. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

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