Обвал цен на курсы «Клерка». 50 процентов на 5 курсов

В новой цифровой эре качественное образование стало доступным. «Клерк» открыл свой учебный центр и собирает сильнейших специалистов с авторскими курсами.

Заключительный квартал 2019 года мы открыли щедрой распродажей наших курсов, чтобы все, кто откладывал учебу из-за цены, смогли ее себе позволить. Скидка не шуточная и не формальная — 50 процентов на все курсы.

Единственное, что мы ограничиваем — число скидочных купонов.

Все авторы курсов — действующие юристы, налоговые консультанты, главбухи с многолетним стажем. Они ежедневно создают новое и меняют жизнь своих клиентов. Такой подход к выбору авторов позволяет нам быть уверенными, что содержание каждого курса основано только на практике, а значит полезно слушателям.

Выбирайте курс. Или берите все:

Кадровый учет

Все про управление дебиторской задолженностью для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки

Налоговые проверки. Тактика защиты

Учет для начинающих: основы бухучета и налогов для предпринимателей, директоров и даже бухгалтеров

Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники