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Как доказать, что чужие печати в офисе не признак управления

В офисе российской фирмы «Онэксим» обнаружили печати иностранных компаний. Сам «Онэксим», оказывая услуги этим зарубежным организациям, не начислял НДС на их стоимость. Налоговая и первые две инстанции признали, что найденные печати доказывают деятельность этих иностранных фирм в России, следовательно, «Онэксим» умышленно не платил налог. Кассация с таким выводом не согласилась, выяснил «Право.ру».

ООО «Группа Онэксим» консультировало и оказывало юридические услуги зарубежным компаниям, не начисляя НДС на стоимость своей работы. По итогам выездной проверки в 2017 году налоговая обязала «Онэксим» заплатить 332,7 млн руб. НДС, а также 123,6 млн руб. пеней и 46,5 млн руб. штрафа. Сотрудники налоговой посчитали, что спорными иностранными организациями управляли из России, и признали их резидентами РФ. Первая инстанция и апелляция с таким выводом согласились. «Онэксим» обратился с кассационной жалобой в АС Московского округа.

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Компания настаивала, что факт управления зарубежными фирмами из России не доказан, и просила исключить этот вывод из мотивировочной части судебных актов. Кроме этого, «Онэксим», признав доначисление НДС и пеней, не согласился со штрафом в размере 46,5 млн руб. Окружной суд, исследовав материалы дела, встал на сторону компании.

Коллегия судей под председательством Александра Дербенёва напомнила, что страна деятельности фирмы определяется местом её госрегистрации, а при её отсутствии – тремя другими критериями. В их числе – место нахождения постоянного исполнительного органа, место, указанное в учредительном документе, место управления компанией.

Первая инстанция и апелляция согласились, что госрегистрация, постоянный исполнительный орган и место, указанное в учредительном документе, отношения к России не имеют. Судьи решили, что спорные иностранные компании осуществляли деятельность в РФ, поскольку ими управляли из России. Но инстанции «не установили какие-либо управленческие решения, принятые на территории России», и не привели объяснений, почему найденные печати и договоры являются признаками управления, подчеркнула кассация.

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Окружной суд напомнил, что местом управления компанией является место нахождения её исполнительных органов. В спорных компаниях такие органы располагались не в России, то есть иностранные фирмы не действовали в РФ. Таким образом, доначислить НДС следовало, только потому что «Онэксим» не предоставил расшифровку оказанных им услуг (пп. 5 п. 1 ст. 148 Налогового кодекса), а не из-за того что такие услуги фирма оказывала резидентам РФ (пп. 4 п. 1 ст. 148 Налогового кодекса).

Кроме этого, не доказано, что «Онэксим» управлял зарубежными фирмами из России, а значит, не доказан и умысел компании на неуплату налога, решила кассация. Действия «Онэксима» следовало квалифицировать как неумышленные и назначить штраф в два раза меньше, пояснил окружной суд.

Кассация отменила постановления нижестоящих инстанций и решение налоговой в части начисления штрафа. Кроме этого, судьи исключили из мотивировочных частей судебных актов вывод об управлении спорными зарубежными компаниями из России.

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