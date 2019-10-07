Анонимное пополнение электронных кошельков вернут обратно

ЦБ уговаривают отказаться от запрета на анонимное пополнение электронных кошельков.

Ассоциация «Финтех», объединяющая основных участников российского финансового рынка, предложила ЦБ отменить запрет на анонимное пополнение электронных кошельков, который вступает в силу летом 2020 года. Автором предложения выступила Qiwi, сообщает РБК.

Документ, который ассоциация направила ЦБ, содержит 25 пунктов. Среди прочего Qiwi предлагает:

• Разрешить физлицам пополнять электронные кошельки наличными без прохождения идентификации, если кошелёк открыт в кредитной организации и сумма пополнения не превышает пяти тысяч рублей. К таким кошелькам могут относиться карты школьников, транспортные карты, корпоративные карты и тому подобное.

• Увеличить лимиты по операциям с электронными деньгами, который действуют с 2011 года. Сейчас пользователи электронных кошельков, прошедшие упрощённую идентификацию, могут держать на счету не более 60 тысяч рублей и совершать операции на сумму до 200 тысяч рублей в месяц.

• Разрешить использовать в качестве дополнительного идентификатора при упрощённой идентификации личности в электронном кошельке водительское удостоверение. Отсутствие такой возможности затрудняет прохождение удалённой идентификации для граждан России, а также делает её невозможной для нерезидентов.

• Исключить требование к иностранным гражданам предоставлять миграционную карту для прохождения идентификации. Так как для граждан некоторых стран наличие миграционной карты необязательно.

Сейчас лимит по пополнению электронных кошельков без идентификации составляет 15 тыс. рублей. Летом следующего года в силу вступают поправки, запрещающие пользователям анонимных кошельков пополнять их наличными через платёжные терминалы и офисы операторов связи – через «Яндекс.Деньги», «Qiwi Кошелёк», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие сервисы (Федеральный закон от 02.08.2019 г. № 264-ФЗ). Запрет приведёт к тому, что пополнять наличными нельзя будет даже транспортные карты.