Проблемы с отправкой отчетности в ФСС? Проверьте сертификаты

Многие бухгалтеры на этой неделе столкнулись с тем, что отчетность в ФСС не отправляется по ТКС. Либо отправляется, но потом сообщается об ошибке.
Дело в том, что Фонд социального страхования обновил квалифицированный сертификат открытого ключа подписи уполномоченного лица. И произошло это 5 октября, до начала отчетного периода, почему-то это сделать ФСС не мог.
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