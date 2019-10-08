Проблемы с отправкой отчетности в ФСС? Проверьте сертификаты

Многие бухгалтеры на этой неделе столкнулись с тем, что отчетность в ФСС не отправляется по ТКС. Либо отправляется, но потом сообщается об ошибке.

Дело в том, что Фонд социального страхования обновил квалифицированный сертификат открытого ключа подписи уполномоченного лица. И произошло это 5 октября, до начала отчетного периода, почему-то это сделать ФСС не мог.

Если сертификаты в вашей программе не подгружаются автоматически, то их надо обновить самостоятельно.