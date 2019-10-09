Утверждена новая форма расчета по страховым взносам

МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума. Иначе абсурд: работая полный рабочий день, сдохне...
Логика потрясающая. А люди из трех остальных аптек куда работать пойдут? Они, между прочим, тоже ...
Я в каком месте написала, что НДПИ идет в региональный бюджет? Я написала, что платят его по мест...
Согласен, у женщины ребенок болеет, случай совсем не подходящий обзывать ее "яжемать". Видимо, ав...
А помнится, не так давно, нас всех учили жить на 5 тыс в месяц на макаронной диете... и не кто-ни...
На каком основании сделан такой вывод?
Это до определенного предела налогов.
Ну и так видно, статья на желтом фоне. Скоро будут писать какой чиновник в носу поковырялся, ...
К вам приходили когда-нибудь проверяющие? Было страшно? Может, у вас действительно были какие-то ...
Поскольку лицо является биометрическим данным, то оно относится к персональным данным. А согласие...
Как раз покупаем оборудование у физ.лица-учредителя. Поправьте меня, пожалуйста, если я не права:...
Используя данные других камер.
про товары из Азии и фото - это разные комментарии с разными контекстами....
Есть такая теория, согласно которой государство это бандитhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0...
Меня раньше доставали звонками из Альфа-банка и Совкомбанка с рекламой их карт. В итоге согласилс...
Супер логика. Значит не пенсионерам на 12-14 тыс прожить нельзя, очевидно, что остальную часть п...
Сексистский заголовок, по-настоящему мерзкий.
Сдать квартальную отчётность и на отдых!
Уважаемый Клерк, исходя из вашей же статьи взорвался не банкомат, а газовое оборудование, пишите ...
Пара месяцев методичного занесения в список заблокированных и спам помог. И удаление данных из их...
конкуренция, действительно, сильнее влияет на бизнес, чем налоги, если сравнивать конкурентов, ко...
Называется, пошёл во-банк..Камеры поставили очень интересно, сверху. И как можно похитителя распо...
вот это верно. сам ощутил проблему, когда имел право работать только на УСН, а конкуренты работал...
А для ветклиник, использующих лекарственные препараты?...
А знаете как работают? Маленькие магазины в деревнях договариваются с поставщиком алкоголя, как б...
Закончик мне про бесплатные завтраки и школьную форму. У нас в регионе мне разъяснили, что доход ...
Да у вас рай в Краснодарском крае.
Какой из сфотографированных товаров из Азии? Я что-то только местные бренды увидела. Но может я о...
Ну да, закупил товара предположим на 100 т., цифровую подпись, программное обеспечение и сканер д...
Роструд не разъяснил как работодателю на оставшиеся 0,25 ставки искать сотрудника? или каким обра...
С какой стати? Удорожание товара, а значит потеря покупателя. У кого есть денежки одеваются в Евр...
А почему "не только ниже МРОТ, но и ниже регионального уровня"? В тех регионах, которые знаю я, р...