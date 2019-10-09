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Утверждена новая форма расчета по страховым взносам

ФНС утвердила новую форму расчета по страховым взносам (КНД-1151111), сдавать её надо будет начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года.

Измнения в форме незначительные, в частности:

  • исключается лист со сведениями о физлице, не являющимся ИП;
  • из раздела 1 убрана строка «Сумма страховых взносов, подлежащая уплате за расчетный (отчетный) период», суммы взносов будет указываться только за три последних месяца расчетного (отчетного) периода;
  • в приложение 1 добавлена строка для вычета расходов при расчете взносов с доходов по договорам авторского заказа и др. договоров, указанны в п.2 ст.421 НК.

Приказ ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ официально опубликован 8 октября 2019 г.

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