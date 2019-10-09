Даже если дебитору запрещают платить налоговики, долг можно взыскать

Ваша экономия при использовании этого кейса — сохранение денежных средств компании и возврат долга. Идеей делится налоговый консультант Марат Самитов.

Она навеяна недавним решением суда Липецкой области № А36-2296/2019 от 10.06.2019 г. Согласно материалам дела из-за требования «Хартии добросовестных налогоплательщиков», поставщик был вынужден подписать допсоглашение, по которому покупатель имеет право приостановить платежи, если из налоговой инспекции будут получены требования с запросами пояснений по сделке или требования о представлении фискалам документов.

Арбитры признали подобные условия договора недействительным, что позволило взыскать сумму долга, а также неустойку и компенсацию судебных издержек. В общем, прикрыться «Хартией добросовестных налогоплательщиков» должнику не удалось.

В своем решении судьи опирались на ст. 10 ГК РФ, согласно которой стороны сделки имеют право исходить из презумпции добросовестности контрагентов. Должник (покупатель) на момент заключения дополнительного соглашения к договору с поставщиком, уже был прекрасно информирован о претензиях со стороны ФНС, но умышленно это скрыл от своего контрагента. Что повлекло за собой предложение кредитору невыгодных условия сделки, в результате он смог и неправомерно освободить себя на неопределенный срок не только от исполнения обязательств по оплате, но и ответственности за их неисполнение.

Свежая судебная практика показывает, что такой маневр не спасет от обязательств по уплате долгов и не будет служить оправданием. Поэтому не бойтесь идти в суд, для кредитора в подобной ситуации риски минимальны.