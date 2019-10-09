Торговый сбор в Москве надо платить по новым ставкам

Московским организациям и ИП, уплачивающим торговый сбор, следует иметь ввиду, что сумма сбора изменилась начиная с 1 июля 2019 года.
Таким образом, по новому надо платить сбор уже за 3 квартал. Изменения были внесены законом г. Москвы от 26.12.2018 № 36.
При этом, редкий случай, у многих плательщиков сумма сбора станет меньше. Так, если магазин с площадью торгового зала 50 кв.м. и менее, расположен в ЦАО, то за него надо уплатить 54 тыс. рублей, а не 60 тыс.
Напоминаем, что срок уплаты торгового сбора истечет 25 октября
Торговый сбор есть только в Москве
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