НЕ от балды. Как бухгалтерские фирмы назначают цены за свои услуги

Посетители нашего форума, а также участники группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке иногда обращаются к коллегам за советом относительно цен на бухгалтерские услуги.

Ведь хочется и цены слишком не задирать, чтобы не отпугнуть клиентов, и не продешевить, ведь деньги сами себя не заработают.

Какие практики ценообразования на свои услуги сегодня доминируют среди бухгалтерских компаний?

Мы решили провести опрос, в котором приглашаем вас принять участие.

Если ваш вариант расценки вы не нашли в нашем списке, поделитесь с нами в комментариях.

Расскажите, с какого рода трудностями вы сталкиваетесь при ценообразовании на свои услуги?