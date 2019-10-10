Клерк.Ру

Отменят банковский роуминг

Готовится законопроект по отмене банковских комиссий при переводе средств физических лиц.

Речь идёт о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры.
Этот вопрос, в частности, стал темой обсуждения на сегодняшнем заседании Правительства.

Изменения в закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга. Кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут.

В одном банке может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами.

«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Платежные системы, пластиковые карты»

Все семинары по теме Платежные системы, пластиковые карты