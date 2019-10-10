Отменят банковский роуминг

Готовится законопроект по отмене банковских комиссий при переводе средств физических лиц.
Речь идёт о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры.
Этот вопрос, в частности, стал темой обсуждения на сегодняшнем заседании Правительства.
Изменения в закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга. Кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут.
В одном банке может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами.
«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.
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