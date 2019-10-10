Резиновый адрес массовой регистрации: 1113 компаний в хрущевке

В старой московской пятиэтажке на проспекте Вернадского, 24 зарегистрировано 1113 юрлиц, выяснил «Такском».

Для сравнения, в небоскребе «Империя» делового центра «Москва-Сити» оформлено в три раза меньше компаний — 366.

Эта панельная хрущевка 1962 года постройки включена в программу реновации, здание когда-нибудь скоро снесут. Больше всего юрлиц по этому адресу зарегистрировано в офисе 3 и помещении 3 (комнате 3).

Объявление в интернете предлагает за плату от 35 тыс. руб. (на 11 месяцев) зарегистрировать юрлицо по этому адресу и «не беспокоиться о неожиданных проверках налоговой службы или прочих органов контроля, поскольку помещение всегда готово к любым «гостям». Исходя из этого, можно оценить, что регистрация тысячи фирм приносит не менее 39 млн руб.

Массовый адрес регистрации — один из главных признаков однодневок, которые существуют только на бумаге и создаются для ухода от налогов и мошеннических операций. Но как оценили в «Такском», не у всех зарегистрированных в хрущевке компаний прослеживаются массовые директора. Учредители организаций по этому адресу в среднем руководят двумя-пятью организациями, хотя редко, но встречаются руководители свыше 60 организаций.

«У большинства организаций по этому адресу прослеживаются налоговые нарушения, действующие взыскания налогов. У большинства компаний признано, что адрес недостоверен, то есть по этому адресу была назначена выездная проверка, которая показала, что по данному адресу такой компании нет. Большинство компаний по этому адресу ликвидировано», — показал мониторинг «Такском».