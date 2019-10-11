Банки будут рублем отвечать за навязанные страховки и другие услуги

Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для банков обуславливать получение гражданами кредитов приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.

Поправки готовятся в закон «О потребительском кредите (займе)» (353-ФЗ), пишет «Коммерсантъ». Минэкономики попросило участников рынка оценить их на наличие положений, вводящих избыточные необоснованные ограничения для предпринимателей, а также оценить объем дополнительных расходов бизнеса, которые могут возникнуть в связи с их принятием.

Согласно поправкам, кредитор должен будет возместить заемщику убытки, понесенные им «вследствие нарушения его права на свободный выбор услуг» в двукратном размере от стоимости таких допуслуг. Также в проекте закона указано, что договоры потребкредитов (займов) на срок более года не должны содержать обязанность заемщика застраховаться «на весь срок кредитования при условии единовременной уплаты страховых платежей» или запрещать ежегодную уплату страховых платежей.

Банки в целом поддерживают предложенные нововведения, однако уточняют, что необходима их дополнительная проработка. В ВТБ считают, что изменения законодательства позитивно скажутся на деятельности честных игроков рынка, а доходы кредиторов, использующих агрессивную технологию продаж, сократятся. В Альфа-банке отметили, что пик споров между финансовыми учреждениями и заемщиками был три года назад, сейчас клиенты подключают страховку исключительно на добровольной основе.

Эксперты соглашаются, что в договорах давно не указывается необходимость страхования, но это не останавливает кредиторов. «Мы неоднократно проводили мониторинг условий заключения потребкредитов, и сотрудники банков поясняли, что страхование при их выдаче не является обязательным условием,— говорит руководитель проекта ОНФ „За права заемщиков“ Евгения Лазарева.— Но при этом добавляли, что если страховку не купить, то ставка становится выше, а шанс получить одобрение снижается, таким образом обходя запрет на прямое навязывание продуктов».