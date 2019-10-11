Как будут бороться с микрофинансовыми мошенниками

В Госдуму внесен законопроект № 809868-7 о противодействии мошенничеству в сфере микрофинансовых организаций, в частности, посредством онлайн-кредитования.

Наиболее распространенным незаконным способом получения микрозайма является его оформление на лицо, чьи персональные данные были получены незаконным путем. При этом полученные средства сразу же переводятся на банковскую карту подставного лица, находящуюся в пользовании мошенников. Нередко такие мошеннические схемы организуются по предварительному сговору с сотрудниками самих же микрофинансовых организаций или банков.

В целях создания препятствий для распространения и функционирования мошеннических схем, настоящим законопроектом предлагается установить запрет для микрофинансовых организаций осуществлять переводы денежных средств по договорам микрозайма без идентификации клиентов, осуществляемой путем установления и подтверждения достоверности сведений о них с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».