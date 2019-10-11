В какую сферу хотят сбежать из своей профессии бухгалтеры

Вопрос к размышлению. Данных нет.
Зато есть отличный скетч с английским юмором. Ему сказали, что он занудный и мягкотелый, а потому бухгалтерия его идеальное пристанище. Но клерку хотелось перемен и адреналина. Пять минут вашего внимания перед выходом с работы. Хороших выходных!
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