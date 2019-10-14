Пенсионные накопления будут страховать так же, как банковские вклады

Пенсионные накопления граждан планируется защитить от потерь, правда, не все, а лишь 1,4 млн. руб.

Объем гарантий будет зависеть от того, на каком этапе нужно обеспечить возврат — на этапе накопления или уже при выплате пенсий. На первом этапе верхняя граница для гарантированного возврата составит, как и в случае с банковскими вкладами населения, 1,4 млн руб., это менее 6 тыс. руб. в месяц.

На первом этапе верхняя граница для гарантированного возврата составит, как и в случае с банковскими вкладами населения, 1,4 млн руб., это менее 6 тыс. руб. в месяц. На втором этапе пределом будет размер двух социальных пенсий по старости, сейчас это почти 11 тыс. руб. в месяц. Такую схему гарантирования пенсионных накоплений разработали в ЦБ РФ.

В качестве гарантийных случаев, как и в ОПС, будет считаться факт лишения лицензии, банкротство и открытие конкурсного производства, пишет «Независимая газета».

Размер ежемесячной накопительной пенсии рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты: с 2019 года он составляет, по данным Пенсионного фонда России, 21 год, или 252 месяца. Чтобы рассчитать ежемесячный размер выплаты, надо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, разделить на 252 месяца.

Выплата будет осуществляться напрямую участнику по его заявлению, но если пенсионный договор был заключен в рамках корпоративной программы, тогда по договоренности с работодателем эти средства могут быть сразу перечислены в другой НПФ.

Как и в рамках ОПС, выплаты при гарантийных случаях в негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) будут администрироваться Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Для этого фонды будут туда ежегодно перечислять взносы из собственных средств.

Предполагается, что НПФ, которые работают в рамках НПО, должны будут вступить в систему гарантирования резервов в течение трех—пяти лет, пройдя проверку ЦБ. Для тех, кто не вступил в систему, появляются основания для аннулирования лицензии.