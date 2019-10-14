Клерк.Ру

Министерства оставят без бухгалтерии

Минфин разработал проект постановления правительства о порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных и региональных министерств.

Разработка проекта требовась из-за принятых в июле 2019 года поправок к Бюджетному кодексу, пишет «Коммерсантъ».

Решение о передаче полномочий принимается федеральным и региональным правительствами, при этом оно должно будет содержать перечень передаваемых казначейству полномочий и подпавшие под процедуру органы исполнительной власти.

Предполагается, что порядок взаимодействия казначейства с получателями средств определит централизованная бухгалтерия, для этого должен быть разработан акт о единой учетной политике. При этом казначейство заменит «централизуемые» органы и в части взаимодействия с ФНС, ФСС, ПФР, Росстатом и другими госорганами.

Ранее глава Федерального казначейства (ФК) Роман Артюхин заявлял, что центры обработки данных Минфина способны справиться с переводом в ФК всего бухучета федеральных органов, при этом настаивать на этом никто не будет. Однако свои бухгалтерии уже утратили Минпросвещения, Миннауки и Минвостокразвития.

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Государственные ведомства»

Все семинары по теме Государственные ведомства