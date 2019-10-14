Министерства оставят без бухгалтерии

Минфин разработал проект постановления правительства о порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных и региональных министерств.

Разработка проекта требовась из-за принятых в июле 2019 года поправок к Бюджетному кодексу, пишет «Коммерсантъ».

Решение о передаче полномочий принимается федеральным и региональным правительствами, при этом оно должно будет содержать перечень передаваемых казначейству полномочий и подпавшие под процедуру органы исполнительной власти.

Предполагается, что порядок взаимодействия казначейства с получателями средств определит централизованная бухгалтерия, для этого должен быть разработан акт о единой учетной политике. При этом казначейство заменит «централизуемые» органы и в части взаимодействия с ФНС, ФСС, ПФР, Росстатом и другими госорганами.

Ранее глава Федерального казначейства (ФК) Роман Артюхин заявлял, что центры обработки данных Минфина способны справиться с переводом в ФК всего бухучета федеральных органов, при этом настаивать на этом никто не будет. Однако свои бухгалтерии уже утратили Минпросвещения, Миннауки и Минвостокразвития.