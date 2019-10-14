Инспекторы будут чаще проводить плановые проверки компаний и ИП

Правительство постановлением от 09.10.2019 № 1303 изменило периодичность плановых проверок организаций и ИП государственными пожарными инспекторами.

Периодичность проведения проверок устанавливается в зависимости от присвоенной объекту защиты, территории или земельному участку определенной категории риска (постановление от 12.04.2012 № 290). Ранее существовало пять категорий риска, при высокой проверки могли проводится один раз в три года (за исключением некоторых видов деятельности, включенных в специальный перечень)

Теперь категорий стало шесть, добавились объекты категории чрезвычайно высокого риска. Эти объекты пожарные инспекторы смогут проверять каждый год.

К категории чрезвычайно высокого риска отнесены объекты дошкольного, начального, основного общего и среднего (полного) образования, объекты, на которых осуществляется деятельность детских лагерей на время каникул, объекты, на которых осуществляется предоставление социальных услуг с обеспечением проживания.

Кроме того, сокращается периодичность пожарных проверок для категорий: высокого риска — с 1 раза в 3 года до 1 раза в 2 года;

значительного риска — с 1 раза в 4 года до 1 раза в 3 года;

среднего риска — с 1 раза в 7 лет до 1 раза в 5 лет;

умеренного риска — с 1 раза в 10 лет до 1 раза в 6 лет. Объекты низкого риска по-прежнему проверять не будут. Объекты низкого риска по-прежнему проверять не будут.