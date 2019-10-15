Данные для расчёта НДПИ и НДД за сентябрь 2019 года

Опубликованы данные для расчета налога на добычу полезных ископаемых для нефти и газового конденсата, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также ставка акциза на нефтяное сырье за сентябрь 2019 года. Так, средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья – 61,13 долл. США за баррель.

Среднее значение курса доллара США к российскому рублю, устанавливаемое ЦБ РФ, за все дни налогового периода – 64,9874. Значение коэффициента Кц – 11,4861.

Показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп опубликованы на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.