Будет меньше незаконных и нежданных списаний с карт

Судебные извещения скоро будут рассылать через портал госуслуг. И это спасет деньги должников.

В конце прошлого года в Госдуму уже был внесен проект поправок в ГПК, разрешающий рассылать судебные извещения через Единый портал госуслуг. Однако правительство не поддержало ту инициативу, высказав к ней ряд замечаний. Но идея продолжает обсуждаться и может в результате воплотиться в законе.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по гражданским делам было выписано 16,5 миллиона судебных приказов. Из них 5 миллионов приказов — о взыскании долга по кредитам и займам. Еще 6,4 миллиона — о взыскании платы за жилье и коммунальные услуги. Плюс 3,8 миллиона приказов вынесено по искам налоговой инспекции о взыскании с граждан обязательных платежей и санкций.

Оспорить судебный приказ достаточно просто, надо только заявить, что не согласен с требованиями. Для этого человеку дается несколько дней. Проблема в том, что гражданин сегодня должен быть ясновидящим, чтобы узнать о судебном приказе, пишет «Российская газета» . Почтовый квиточек совершает определенные движения, достаточные для того, чтобы юридически считать человека уведомленным, но недостаточные, чтобы реально донести информацию до нужных глаз.

В современном мире надо переходить на современные формы передачи официальной информации. Недавно в Совете Федерации под председательством заместителя министра Минкомсвязи России Максима Паршина прошло первое заседание секции «Цифровизация государственного управления» экспертного совета по развитию цифровой экономики«. Обсуждалось в том числе изменение подхода к юридически значимым уведомлениям.

По словам Максима Паршина, «сегодня более 60 миллионов человек имеют подтвержденные учетные записи на портале госуслуг и являются активными пользователями цифровых сервисов. Наша задача — дать им возможность с их согласия оперативно получать юридически значимые уведомления с использованием портала госуслуг и других удобных цифровых каналов».

Юристы поддерживают инициативу, поскольку зачастую ответчик, узнает о том, что спор состоялся, либо непосредственно от судебного пристава, либо когда получает судебный акт, завершающий спор по делу в первой инстанции. Кроме того, лектронные уведомления снизят нагрузку на казну, не придется оплачивать почтовые открытки, которые все равно не доходят до участников дела.

На портале госуслуг уже тестируется суперсервис «Правосудие онлайн», позволяющий обмениваться документами с судами и получать онлайн-доступ к материалам по делу. Как ожидается, такая возможность появится в 2022 году. А в 2024 году, появится интерактивный помощник, который подскажет как заполнить заявление. Расчет и оплата госпошлины также будут производиться на портале.