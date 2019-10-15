Банкам запретят взимать с физлиц завышенные комиссии

Размер комиссии, взимаемой банком при осуществлении операций по переводу средств физлицами с их банковских счетов на банковские счета иных физлиц в этом банке, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) банка.
Такую норму пропишут в законе. Соответствующий законопроект № 813620-7 внесен сегодня в Госдуму. Поправки разработаны Правительством и касаются так называемого банковского роуминга.
Речь идёт о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры.
Дело в том, что банки нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут.
В одном банке может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами.
Закон запретит им это делать.
Филиалы и внутренние структурные подразделения банка являются составной частью единой организационной структуры банка, и переводы между счетами, открытыми в различных его территориальных подразделениях, являются в полном смысле обычными внутренними переводами, говорится в пояснительной записке к проекту.
В силу этого установление различных комиссий за такие переводы в зависимости от местонахождения получателя перевода (в пределах РФ) свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя, на устранения которой направлены изменения, предусмотренные настоящим законопроектом.
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