Банкам запретят взимать с физлиц завышенные комиссии

Размер комиссии, взимаемой банком при осуществлении операций по переводу средств физлицами с их банковских счетов на банковские счета иных физлиц в этом банке, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) банка.

Такую норму пропишут в законе. Соответствующий законопроект № 813620-7 внесен сегодня в Госдуму. Поправки разработаны Правительством и касаются так называемого банковского роуминга.

Речь идёт о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры.

Дело в том, что банки нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут.

В одном банке может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами.

Закон запретит им это делать.

Филиалы и внутренние структурные подразделения банка являются составной частью единой организационной структуры банка, и переводы между счетами, открытыми в различных его территориальных подразделениях, являются в полном смысле обычными внутренними переводами, говорится в пояснительной записке к проекту.

В силу этого установление различных комиссий за такие переводы в зависимости от местонахождения получателя перевода (в пределах РФ) свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя, на устранения которой направлены изменения, предусмотренные настоящим законопроектом.