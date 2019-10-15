Сведения из реестров госрегистрации надо будет получать по новому порядку

Получать сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) надо будет по новому порядку, утвержденному Минфином.

Новым приказом установлен сам порядок, а также формы и сроки предоставления содержащихся в указанных сведений и документов. Касается он только граждан и организаций. Для госорганов, ЦБ РФ и нотариус действует другой порядок, утвержденный ранее.

Сведения о юрлице или ИП можно получить как на бумажном носителе, так и в электронном виде по запросу любого лица. Выписка на бумажном носителе должна быть выдана в течение 5-ти дней со дня получения запроса. Если запрос срочный, то выписку должны дать в течение одного дня. В электронном виде её можно получить в режиме реального времени.

Для получения сведений об индивидуальном предпринимателе есть условие — чтобы узнать его адрес, указанный в ЕГРИП, необходимо предъявить удостоверение личности. А сами ИП могут запросить у регистрирующей ИФНС данные о том, кто получал такие сведения из ЕГРИП, касающиеся их. Порядок запросов указан в приказе.

Предоставление справки о соответствии или не соответствии изложенных в запросе сведений о персональных данных конкретного физического лица сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, осуществляется по запросу любого физического лица, предъявившего документ, удостоверяющий личность.

Приказ Минфина № 121н от 05.08.2019 вступит в силу 25 октября 2019 года.