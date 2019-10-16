Сколько стоит стать липовым налоговым инспектором

Нам попалось свежее объявление о продаже формы налогового инспектора.
Полностью укомплектоваться в образ налоговика можно всего за 6 тыс. рублей.
Продавец предлагает юбку, 7 рубашек, пиджак, галстук, погоны и набор звездочек – в подарок.
Если такую форму купит не вновь устроенный сотрудник ФНС, а мошенник, который желает притвориться инспектором, при должной стилистической находчивости, гардероб позволяет нарядить целую ОПГ.
Вы бухгалтер, но директор вас не ценит? Считает, что вы только тратите его деньги и переплачиваете налоги?
Станьте ценным спецом в глазах руководства. Научитесь работать с дебиторкой.
У Центра обучения «Клерка» новый онлайн-курс «Все про управление дебиторкой для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки».
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