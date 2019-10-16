Сколько стоит стать липовым налоговым инспектором

А365 Кто пишет такие статьи - ошибка на ошибке.РСВ - не она, а он - расчет.Согласно не регламента, а р... Взбешенный Минфин требует отчетность, если компания не платит зарплату

бух2007 да во всех ТСЖ небесплатно люди работают. А вот зарплату начисляет не во всех. Почему бы это? )))... Взбешенный Минфин требует отчетность, если компания не платит зарплату

понаехавший Тут Я естественно не имею ввиду те ТСЖ которые полностью заменяют управляющие домами компании ... Взбешенный Минфин требует отчетность, если компания не платит зарплату

titova-tlt а в этом ТСЖ председатель прям святой и безработный + уборщицы, охрана, сторож. Там 20 человек н... Взбешенный Минфин требует отчетность, если компания не платит зарплату

katis-suda слышала, что в посудомоечных стирают шапки. там вроде бы бережная стирка эффективнее стиральной м... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Огурец Корнишонов Может быть это будет смешно, но я все продукты питания мою в посудомоечной машинке:))))))Все фрук... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Женская логика Вот сначала пусть юрлицо докажет, что выполняло все указания Роспотребнадзора, но люди все равно ... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

Огурец Корнишонов А разве в чеках онлайн касс нет всей необходимой информации, которая обязательна для товарных чек... Годится ли кассовый чек в качестве подтверждения расхода

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Соловейка174 Должен быть и кассовый чек и товарный чек. Товарный чек - это документ, обосновывающий экономичес... Годится ли кассовый чек в качестве подтверждения расхода

titova-tlt была тема.. в НКО директор на добровольных началах, а люди как волонтеры... Мы поняли как налоги ... Взбешенный Минфин требует отчетность, если компания не платит зарплату

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РюмкаБезысходности Не, в голову я к вам не полезу, там явно какая-то каша, раз у вас то роспотреб законы не издаёт, ... Роспотребнадзор опять хочет контролировать толщину омлета

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Старый ворчун Просто взрослый. Стадию "игра в машинки" прошел, причем достаточно давно. Такси - средство передв... Власти заговорили об отмене транспортного налога