Мошенники представляются налоговиками: как распознать

Признаки, которые помогут понять, что письмо или звонок от мошенников.

Налоговики предупреждают от новом виде мошенничества.

Крымское УФНС официально сообщило: жители полуострова начали получать письма от имени ФНС России с информацией о задолженности по страховым взносам или налогам с требованием срочно оплатить долги.

При этом, доверие вызывает указанный адрес прописки индивидуального предпринимателя, который не содержится в открытом доступе, в отличие от ИНН и ОГРН, которые публичны.

Какие же признаки укажут на то, что вам пишут мошенники?

отправитель не обращается к вам по имени (налоговые органы всегда знают кому пишут, избегая таких размытых формулировок, как «уважаемый плательщик», «дорогой друг»);

форма направления уведомления простым письмом, а не заказным;

подозрительные реквизиты для оплаты задолженности (при попытке оплаты через интернет-банкинг и выборе организации получателя перевод сделать не получится).

если на электронную почту приходят письма с названием «у вас задолженность», а отправитель не налоговый орган — не открывайте его. А в случае, если открыли, не переходите по ссылкам.

Помните, взаимодействие налоговой службы с налогоплательщиками происходит посредством телекоммуникационных каналов связи, через личный кабинет, почтой России. И только в случае вашего обращения через официальный сайт ФНС России https://www.nalog.ru ответ вы получаете на электронную почту.

При получении подозрительных писем рекомендуют обращаться в территориальную налоговую инспекцию, за получением разъяснений о наличии либо отсутствии задолженности, или воспользоваться личным кабинетом. Будьте бдительны.

Есть и телефонное мошенничество от имени налоговиков.

В прошлом году пошла волна в нескольких регионах: звонки от имени налоговиков поступали, в основном, из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Республики Татарстан.

Мошенники обзванивают налогоплательщиков, и автоответчик сообщает, что у человека есть налоговая задолженность или отсутствует декларация о доходах. Во всех случаях сообщалось о штрафных санкциях. При обратном звонке у абонентов списываются деньги с телефонного счета.

ФНС России обращает внимание, что налоговые органы не обзванивают налогоплательщиков в автоматическом режиме. Уведомления о задолженности направляются налогоплательщику Почтой России или в электронном виде с помощью Личного кабинета налогоплательщика.