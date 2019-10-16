Свинка Пеппа подкинула свинью предпринимателю

Индивидуальный предприниматель из Красноярского края занимается продажей детской одежды. На некоторых изделиях были логотипы персонажей из популярного мультсериала «Свинка Пеппа».

Собственника торговой марки это возмутило, и он обратились с исковыми требованиями в суд о взыскании с ИП компенсации за нарушение исключительных прав на бренд.

Подтверждением нарушения авторских прав стала видеозапись с контрольной закупкой одной из футболок.

Суд удовлетворил исковые требования, обязав ответчика выплатить компенсацию в размере 65 тысяч рублей.

Однако так как должник не торопился рассчитываться с истцом, судебные приставы взыскали эту сумму, сняв ее со счета ИП.

В настоящий момент денежные средства перечислены правообладателю товарного знака, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает региональное УФССП.