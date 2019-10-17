Сбербанк облажался с кредитованием малого бизнеса через новую платформу

Сбербанк на днях запустил краудлендинговую платформу «Сберкредо». Через такие платформы физлица инвестируют в бизнес.

Люди могут авторизоваться через «Сбербанк онлайн» и «Сбербанк бизнес онлайн». Вернее не могут.

Первые испытатели платформы уже жалуются на то, что сайт обрушился сразу после запуска. Кроме того, там сломанный расчет.

«Аттракцион невиданной щедрости от Сбербанка – Сберкредо, краудинвестинговая, как модно, платформа. Заемщикам предлагаются деньги под (барабанная дробь!) 2%, причем не в месяц (как в тексте), а в год, как следует из кредитного калькулятора», – пишет Владимир на своей странице в Facebook.

Чтобы стать инвестором, необходимо быть резидентом России, иметь открытый счет в Сбербанке и быть старше 18 лет. Минимальная сумма вложений – 5000 руб., максимальная – 1 млн руб.

Пользователи могут инвестировать в неограниченное число проектов сроком от трех до 18 месяцев. Банк заявляет доходность от 16 до 22% годовых, с дохода необходимо платить НДФЛ.

Сейчас эта информация на сайте недоступна – на странице «Сберкредо» приносят извинения.