Сбербанк облажался с кредитованием малого бизнеса через новую платформу

Сбербанк на днях запустил краудлендинговую платформу «Сберкредо». Через такие платформы физлица инвестируют в бизнес.
Люди могут авторизоваться через «Сбербанк онлайн» и «Сбербанк бизнес онлайн». Вернее не могут.
Первые испытатели платформы уже жалуются на то, что сайт обрушился сразу после запуска. Кроме того, там сломанный расчет.
«Аттракцион невиданной щедрости от Сбербанка – Сберкредо, краудинвестинговая, как модно, платформа. Заемщикам предлагаются деньги под (барабанная дробь!) 2%, причем не в месяц (как в тексте), а в год, как следует из кредитного калькулятора», – пишет Владимир на своей странице в Facebook.
Чтобы стать инвестором, необходимо быть резидентом России, иметь открытый счет в Сбербанке и быть старше 18 лет. Минимальная сумма вложений – 5000 руб., максимальная – 1 млн руб.
Пользователи могут инвестировать в неограниченное число проектов сроком от трех до 18 месяцев. Банк заявляет доходность от 16 до 22% годовых, с дохода необходимо платить НДФЛ.
Сейчас эта информация на сайте недоступна – на странице «Сберкредо» приносят извинения.
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