Более миллиона кредитных историй утекли в сеть

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе. Утечка произошла из базы микрофинансовой организации 28 августа, однако обнаружена была только 10 октября. Так что вероятность того, что база попала в руки мошенников весьма велика.

Руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко сообщил об обнаруженном сервере онлайн-кредитора, на котором находились кредитные истории более миллиона россиян, полученные из бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», а также c данными сотовых операторов.

«Коммерсантъ» изучил информацию, которая потенциально могла оказаться в руках злоумышленников. Название базы данных отсылает к микрофинансовой компании «ГринМани», выдававшей онлайн-займы. IP-адрес сервера ведет на служебную страницу сайта компании, использовавшуюся для тестирования. Основной объем информации — свыше миллиона записей — приходился на БКИ «Эквифакс». В базе были указаны паспортные данные заемщиков, адреса регистрации и фактического места жительства, номера телефонов, а также информация о кредитах и скоринговом балле.

МФК «ГринМани», по данным «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2019 года занимала 13-е место по общему размеру портфеля микрозаймов. Однако 12 сентября ЦБ исключил ее из реестра МФО за многочисленные нарушения, связанные как с отношениями с заемщиками, так и с предоставлением недостоверной отчетности регулятору.

Директор «ГринМани» Андрей Луцык заявил «Коммерсанту» о начале проверки из-за базы. По его словам, до окончания этой проверки «преждевременно говорить, что произошла какая-либо утечка». В «Эквифакс» заверили, что оттуда данные не утекали.