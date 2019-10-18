НПФ разрешат рисковать пенсионными накоплениями

Негосударственным пенсионным фондам (НПФ) могут разрешить фиксировать отрицательную доходность в определенном периоде в системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Таким образом, у будущих пенсионеров, которые копят на старость самостоятельно или при помощи работодателя, появится риск уйти в минус.

Если же механизм будет скопирован с обязательной системы страхования (ОПС), то фонды возьмут из средств клиентов еще и вознаграждение, пишут «Известия».

Это может произойти, если будет принято предложение об отказе от ежегодной сохранности средств пенсионных резервов. Оно содержится в плане разработки законодательной базы для развития НПО. Это позволит НПФ вкладываться в не самые консервативные, но прибыльные активы. Предполагается, что в долгосрочном периоде это обеспечит более высокую доходность.

На данный момент возможность показывать отрицательную доходность, да еще и получать с нее вознаграждение существенно ударила по репутации НПФ в системе ОПС. С прошлого года в этом сегменте действует механизм management fee (вознаграждение за управление пенсионными накоплениями вне зависимости от результатов управления. — «Известия»). И клиенты нескольких НПФ тут же ощутили на себе его последствия. Некоторые фонды не только показали отрицательную доходность из-за проблемных активов своих прежних собственников, которую разнесли по счетам клиентов, но и взяли за свое управление вознаграждение. В итоге потери клиентов части НПФ превысили 15%. В более долгосрочной перспективе фонды должны будут компенсировать ущерб, но сам факт снижения средств на счетах доверия к институту не прибавил.

В Центробанке воздержались от комментариев по поводу предложения об отказе от принципа безубыточности в краткосрочной перспективе для НПО.