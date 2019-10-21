Можно уточнить налоговый платеж, если неправильно указан счет казначейства

Вы написали - "пенсионеры спрашивают...", "Путин ответил...".Когда у Вас попросили конкретики, Вы...
В этом споре поддержу Бабловеда. Давно пора судить о тех или иных людях по их делам , а не по сло...
Да ладно, что за тупой развод?! Взамен предложу другой развод. Пожалуйста киньте ссылку, где отве...
Так вот оказывается из-за кого онлайн кассы ввели!!!
). Дальше квартиры можно будет сдавать, а может продать, а может там будут жить дети... рано зага...
Во-первых - на пенсию, которая хоть и небольшая, но она будет (зарплату я себе начисляю небольшую...
Вам 55 лет есть?Вообще с выплатой пенсионных накоплений очень интересная картина наблюдается. По ...
Пожалуйста, скиньте ссылку, где конкретно, кто и когда так отвечал...
Рыба гниёт с головы. Несколько поколений не отказывались платить взносы. И что они имеют на старо...
затевают))) вот снова такой вопрос пришел)))
Да, это правда, Все, что заработала я в этом фонде и в других за прошлые годы - Сафмар просрал з...
через 30-40 лет проведут еще 10-20 пенсионных реформ.. введут коэффициенты к накоплениям, часть з...
А сейчас как-то по другому что ли?! Текущие пенсионеры задают вопрос путину почему такая нищенска...
Это верно. Большая часть нашего народа - патерналисты. Дай ему возможность отказаться платить стр...
Хорошо-хорошо, конечно как Вы сказали - всё именно так и будет......
Ну ты фантаст! Ай любо-дорого будет посмотреть, когда все белозарплатные сравнят свои пенсии с пе...
Ай любо-дорого будет наблюдать лет через 30-40, когда все эти "чернозарплатные", собиравшиеся пом...
Но тут есть нюанс. Многие вредные и опасные производства вдруг стали невредными и безопасными, на...
Добрый день. Нам жаль, что наша подборка показалась Вам настолько случайной. Эти варианты трудоус...
Зато эти бабушки плавно перетекут в магазины... И так по вечерам на кассах очереди, т.к. крупные ...
А посчитал, сколько человек померли, успев поработать и заплатить взносы, но до пенсии так и не д...
Вот похожая схема обмана работников в форуме
Будет не будет кричать....у меня соседка работала в общей сложности за всю свою жизнь 15-18 лет н...
Глупая математика и пропагандоновский (соловьёвский) приём. Обратитесь за мировым опытом начислен...
Да вся страна в курсе, что пенсии копеечные и срок выхода на пенсию отодвинули на 5 лет, что бы м...
получается, что один заработал в год 100 тр и получит ИПК 7,39 и я заработала 200 тр, но я тоже п...
таких не более 10% . Пенсы хотят вчерную не в серую
до конца конечно не наладили, но был такой период 13-14 гг когда практически у всех была БЗ ...
Мы с одной знакомой посчитали ее пенсию - с белой зарплаты и с серой. Так разница оказалась около...
Цифровизация, блин. Интересно, кто-то из мелких ИП (1-2-3 работника) ее ведет? И какой смысл вест...
Так и облагаемая база для взносов регрессивная.
А у меня была возможность работать "в белую" с 2015 по 2018 на нескольких работах (вела бухучет),...
ну предположим, у судей, налоговиков, МВД-шников....... там совсем другая пенсия... в разы больш...