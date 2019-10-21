Можно уточнить налоговый платеж, если неправильно указан счет казначейства

Начиная с 1 января 2019 года налоговые органы вправе принимать решения об уточнении платежей в связи с допущенными при оформлении поручений на уплату (перечисление) налогов в бюджетную систему РФ ошибками в указании счета Федерального казначейства.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-02-07/1/74450 от 27.09.2019.

Уточнение налоговых платежей, если в поручении счет Федерального казначейства указан с ошибкой, стало возможным после принятия поправок в пункт 7 статьи 45 НК Федеральным законом от 29.07.2018 № 232-ФЗ.