Плату за вывоз мусора отменят для одной категории людей

С детей любого возраст взимается плата за вывоз мусора. Но в будущем, возможно, за младенцев не придется платить совсем, а для дошкольников будут действовать льготы.
Инициативу общественная организация «Деловая Россия» передала в Минстрой, предложение подготовлено в рамках реализации нацпроекта «Демография» и в соответствии с национальной стратегией действий в интересах детей, узнали «Известия».
Сейчас тариф на вывоз мусора в среднем по стране составляет 100–150 рублей в месяц на человека, но не учитывает возраст проживающих в квартире. Минстрою предлагают ввести дифференцированные тарифы на вывоз мусора для жильцов в зависимости от их возраста. Так, для малышей до трех лет могут отменить плату совсем. Если речь идет о семьях льготников — многодетных, малоимущих и так далее, то они не должны оплачивать вывоз мусора за детей 3–11 лет.
Кроме того, предлагается ввести специальные льготы для дошкольников (3–6 лет) и для младших школьников (7–11 лет) из всех остальных семей.
Авторы считают, что дети не производят мусор самостоятельно, за их жизнь и быт несут ответственность родители или законные представители.
Эксперты оценивают меру неоднозначно. С одной стороны у людей снизятся коммунальные платежи, население хорошо воспримет льготы. С другой стороны, можно ожидать негодование со стороны региональных операторов по вывозу мусора.
В пресс-службе Минприроды отметили, что сейчас самое разумное — это приложить максимальные усилия для окончательного формирования системы и инфраструктуры сбора мусора.
— За этим последуют и льготы для населения, раздельный сбор и другое, — сказали «Известиям» в ведомстве.
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