Клерк.Ру

Треть предпринимателей расстаются с партнером по бизнесу

Каждый третий предприниматель расстается с партнером по бизнесу, ссылаясь на расхождение во взглядах, халатное отношение или некомпетентность коллеги, а также несоблюдение договоренностей, пишет ИА ТАСС со ссылкой на исследования платформы «ВКонтакте для бизнеса» и компании ResearсhMe.

Каждый четвертый признался, что поймал партнера на обмане.

«Исследование показало, что зачастую предприниматели разрывают взаимоотношения со своими бизнес-партнерами: они слишком по-разному видят распределение долей и доходов, не всегда готовы идти на компромиссы. Умение строить эффективные бизнес-коммуникации сейчас выходит на первый план. От этого напрямую зависит эффективность и прибыль любого дела», — пояснила директор по продвижению продуктов «ВКонтакте для бизнеса» Наталия Якунина.

По ее словам, договариваться «на берегу» — принцип, который важно взять на вооружение всем предпринимателям, начинающим совместный бизнес. Не менее важно, на ее взгляд, фиксировать все договоренности, например, сделать совместный чат для стратегических и оперативных вопросов.

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