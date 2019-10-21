Опубликован ФСБУ 5/2019 «Запасы»

На федеральном портале сегодня размещен проект ФСБУ 5/2019 «Запасы». Проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
Стандарт устанавливает требования к формированию в бухгалтерском учете информации о запасах организаций.
При этом организация может принять решение не применять этот ФСБУ в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.
В документе дано определение запасов, их виды, порядок признания их в бухучете.
Действие ФСБУ «Запасы» распространяется на остатки незавершенного производства.
В себестоимость запасов будут включаться проценты и другие долговые затраты, связанные с их приобретением.
Организации будут применять новый ФСБУ, начиная с бухгалтерской отчетности за 2021 год.
После принятия нового ФСБУ будет признано утратившим силу ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».
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