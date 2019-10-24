ФСБУ «Запасы»: Минфин немножко плевать хотел, что просят бухгалтеры

На днях Минфин разместил на федеральном портале проект ФСБУ 5/2019 «Запасы». Проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Наш инсайдер подсказал «Клерку» сравнить текст проекта с документом, который ранее согласовывало бухгалтерское сообщество. И тут выяснилось, что Минфин хочет принять совсем не то, что ждали профи.

Напомним, обсуждение ФСБУ «Запасы» в профессиональном сообществе проходило раньше, когда он был разработан и размещен. Разработчиком является Фонд развития бухгалтерского учета «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» (Фонд «НРБУ «БМЦ»).

Вот два варианта ФСБУ — тот, который обсуждался в среде бухгалтеров и был рекомендован Минфину, и тот, который в итоге министерство собирается утвердить.

Обнаружились нестыковки. Размещенный проект отличается от того, который Минфину предлагало принять бухсообщество.

Из крупных изменений.

1. Появились отдельные правила для оценки НЗП и ГП и отдельные для остальных запасов. 2. Появилась методика отражения обесценения запасов через обязательное создание резерва. 3. Изменилась терминология. Например, «фактическая себестоимость» вместо «себестоимости». 4. Появилась возможность часть управленческих расходов учитывать в себестоимости запасов.

В первоначальном варианте было сказано, что к числу запасов не относятся:

· животные и растения, используемые для получения сельскохозяйственной продукции;

· сырье, материалы, продукция и другие объекты, предназначенные для использования при создании внеоборотных активов организации.

В новой версии ФСБУ об этом не упоминается.

Многие другие пункты ранее подготовленного проекта также видоизменены.

Например, уценка запасов заменена на обесценение запасов.

Как говорится, мы посовещались, и я решил...

По словам нашего источника, складывается ощущение, что Минфин зачищал следы.

На сайте Минфина есть раздел, где размещаются материалы Совета по стандартам бухгалтерского учета.

Свежий документ (протокол №34 от 08.10.2019) говорит, что принять к утверждению этот ФСБУ Минфину рекомендовано только в октябре 2019 года.

Из протокола №22, которым утверждалась рекомендация Совета изначально, не понять, что именно было рекомендовано: утвердить или что-то еще сделать.

Из информационного сообщения от 10.10.2019 можно сделать вывод, что окончательное рассмотрение назначено на октябрь 2019 г.

Но никакого окончательного рассмотрения не должно было быть. Косвенно это можно увидеть из отчета о деятельности совета за 2018 год от 05.03.2019, где говорится, что Совет принял 15 заключений с рекомендацией проектов к утверждению Минфином. Продолжение работы над одним из проектов признано нецелесообразным. Этот один — это проект «Дебиторская и кредиторская задолженности» (протокол №30). Стало быть, остальные были рекомендованы.

Значит, 08.10.2019 проводилась экспертиза уже рекомендованного к утверждению Минфином ФСБУ «Запасы» (протокол 34).