Денег на индексацию работающим пенсионерам нет. Всё ушло на нацпроекты

Возобновление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в 2020 году вряд ли возможно. Об этом заявил, выступая в Госдуме, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нам потребуется 368 млрд руб. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют», — цитирует Дроздова РБК. Вопрос об индексации был задан депутатом от ЛДПР Евгением Марковым.

Позднее депутат от КПРФ Валентин Шурчанов вновь предложил вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, объяснив это необходимостью стимулировать занятость населения и привлечением квалифицированных кадров для повышения производительности труда. Депутат сообщил, что пенсионные фонды на местах страдают от излишней нагрузки в связи с тем, что пенсионеры в конце каждого года увольняются, чтобы им провели индексацию пенсии, а через пару месяцев снова возвращаются на работу.

Дроздов в ответ заявил, что ПФР не фиксирует рост количества пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу. По его словам, так ежегодно поступают около 700 тыс. человек. А денег в бюджете на индексации все равно нет и не предвидится. Потому что все они ушли на нацпроекты.

В июле 2019 года аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что план по снижению дефицита ПФР за счет отмены индексации пенсий для работающих пенсионеров реализовать не удалось из-за сокращения численности работающих пенсионеров. По данным Росстата, число работающих пенсионеров в России резко упало после отмены индексации их пенсий. Если на 1 января 2016 года их насчитывалось 15,26 млн, то через год стало на треть меньше — всего 9,88 млн.