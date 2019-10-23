Странам Африки простили долгов на $ 20 млрд

23 октября 2019 года в Сочи на экономическом форуме Россия — Африка президент России Владимир Путин заявил, что «к настоящему времени общая сумма списания задолженности [африканских стран] превышает $20 млрд». О том, что это за долги и когда их прощали, рассказал ТАСС.

Долги большинства африканских государств сформировались во время их сотрудничества с СССР, когда наша страна выделяла им кредиты на различные нужды, в том числе на закупку вооружений. По данным Внешторбанка СССР на 1991 год, задолженность стран Африки составляла $21 млрд — около 17% совокупного внешнего долга развивающихся стран. Две трети этой суммы приходилось на Алжир, Анголу, Ливию, Мозамбик и Эфиопию.

В числе первых африканских стран, с которыми Россия урегулировала проблему долга, была Ангола. В ноябре 1996 года РФ списала этой стране $3,5 из 5 млрд, или 70% задолженности, образовавшейся в результате военных закупок у СССР в 1981-1991 годах.

В июне 1999 года в рамках Парижского клуба кредиторов Россия подписала соглашение, по которому в 2000-2003 годах списала от 60 до 90% долгов ряду беднейших африканских стран. Среди них — Бенин (70% от 61,6 млн), Гвинея-Бисау (80% от 178 млн), Замбия (80% от 700 млн), Мадагаскар (70% от 557 млн), Мали (100%, или 114 млн), Мозамбик (90% от 2,42 млрд), Танзания (80% от 586 млн), Сан-Томе и Принсипи (70% от 10,9 млн), Экваториальная Гвинея (70% от 11,8 млн). На выплату оставшегося объема задолженности, в соответствии с межправительственными договоренностями, странам была предоставлена рассрочка до 30 лет.

В 2001 году Россия списала 80% от 4,8 млрд долга Эфиопии. В 2005 году — еще 1,1 млрд из оставшейся суммы (с обязательством погасить последние $163,6 млн в течение 30 лет).

В 2006 году Россия полностью списала долг Алжира, превышавший $4,7 млрд. При этом РФ выдвинула условие алжирской стороне — закупить российскую промышленную продукцию на сумму, равную или превышающую размер списанной суммы. Контракт на поставку военной техники ($7,5 млрд) был подписан в том же году.

В 2008 году РФ списала Ливии $4,5 млрд в обмен на контракты для российских компаний. В 2008-2010 годах было подписано несколько соглашений в сфере ВТС — на общую сумму $4,6 млрд.

В 2013 году Россия и Мозамбик договорились об использовании оставшейся части долга ($144 млн) на проекты развития Мозамбика. Так, в рамках соглашения в 2017 году Россия списала этой стране $40 млн на финансирование национальной программы школьного питания.