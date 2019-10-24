Социальная доплата к пенсии считается по-новому

С 1 января 2019 задним числом была введена новая система доведения размера пенсий до прожиточного минимума пенсионера. Речь идет о федеральной либо региональной доплате к пенсии (ФСД и РСД).

Новый механизм исчисления размера социальной доплаты к пенсии позволяет сначала доводить общую сумму доходов неработающего пенсионера до прожиточного минимума с помощью социальной доплаты к пенсии, а затем, сверх этого, выплачивать сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты.

Таким образом, прибавка в результате индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии.