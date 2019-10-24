Арбитражные суды обязали стучать о найденных признаках преступления

В случае выявления признаков преступления во время рассмотрения дела арбитражный суд обязан будет сообщить об этом в органы дознания или предварительного следствия. Такой закон был принят Госдумой сегодня в третьем чтении.

Автором документа выступило Законодательное собрание Ленинградской области, пишет Право.ru. Закон дополняет Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации следующим положением: «В случае, если при рассмотрении дела арбитражный суд обнаружит в действиях лиц, участвующих в деле, иных участников арбитражного процесса, должностных лиц или иных лиц признаки преступления, арбитражный суд сообщает об этом в органы дознания или предварительного следствия».

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил: право судов сообщать правоохранителям о признаках преступления прописано в Гражданском процессуальном кодексе и Кодексе административного судопроизводства. Согласно АПК РФ, суд может лишь исключить оспариваемое доказательство из числа доказательств по делу, но только с согласия представившего его лица. Такая ситуация может способствовать различным злоупотреблениям со стороны недобросовестных участников арбитражного процесса. Например, фальсификации судебных доказательств, что является уголовно-наказуемым деянием.

Однако о полезности принятых поправок мнения юристов расходятся. Подозрения на недостоверность доказательств возникают регулярно, но подтверждаются они довольно редко. Обычно это просто манипулирование фактами и обстоятельствами, состава преступления в таких действиях нет.

Эксперты считают, что суды не будут проявлять большого рвения: в сложных арбитражных спорах по вопросам фальсификации всё неоднозначно. Правовая природа фальсификации толком не изучена, единого мнения на этот счёт нет. Например, бывает, что подпись директора принадлежит не ему, а печать организации подлинная. На практике такая ситуация решается по-разному.