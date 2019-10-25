Глава налоговой инспекции арестован за мошенничество

Глава Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №14 по Алтайскому краю посидит под домашним арестом по решению суда. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие полагает, что в октябре 2019 года глава межрайонной инспекции ФНС вступил в сговор со своим знакомым. Вместе они решили заработать на предпринимателе из Бийска, заверив его, что налоговая проверка выявила в его компании нарушения.
Предпринимателю предложили решить проблему, а также пообещали, что сумма налогов компании будет уменьшена. Взамен сообщники попросили более 3 млн рублей.
Бизнесмен передал главе налоговой и его сообщнику 1,5 млн рублей. В тот же день они были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
СК арестовал имущество обвиняемых — дорогостоящую недвижимость и автомобили.
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