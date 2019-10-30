Как исчисляется северный стаж для пенсии при работе на неполную ставку

В стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, включая досрочную трудовую пенсию по старости за работу на Крайнем Севере, засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в течение полного рабочего дня.

Это правило установлено Постановлением Правительства от 11.07.2002 № 516, которое применяется в части, не противоречащей действующему законодательству.

При этом требование о выполнении работы в течение полного рабочего дня в отношении «северного» стажа, выработанного до вступления в силу указанного Постановления, не предъявляется.

Понятие «полный рабочий день» раскрыто пунктом 5 Разъяснения Минтруда от 22.05.1996 № 5.

В соответствии с данным документом под полным рабочим днем понимается выполнение работы в условиях труда, дающих право на досрочное пенсионное обеспечение, не менее 80% рабочего времени.

Продолжительность полного рабочего дня определяется исходя из нормальной или сокращенной продолжительности рабочего времени в соответствии с ТК.

Таким образом, если работнику в отдельные периоды по его личному заявлению установлен неполный рабочий день (смена), однако продолжительность его работы в течение рабочего дня (смены) сохранилась в пределах 80% рабочего времени, которое установлено на предприятии в соответствии с трудовым законодательством, то периоды такой работы засчитываются в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение.

Неполный оклад (ставка) может устанавливаться работнику при выполнении работы в течение неполного рабочего дня либо в течение полного рабочего дня в режиме неполной рабочей недели.

Сведения о зачислении в организацию на неполную ставку не раскрывают режим и график работы работника.

Например, в 2018 году имела место работа на неполную ставку — 0,8 ставки. В случае подтверждения работодателем ежедневной продолжительности рабочего дня застрахованного лица не менее 6 часов 24 минут (80% рабочего времени от установленной продолжительности ежедневной работы, предусмотренной ТК РФ — 8 часов в день при 5-ти дневной рабочей неделе), весь период подлежит включению в «северный» стаж. В случае подтверждения продолжительности работы, например, с понедельника по четверг — 7 часов, а в пятницу — 4 часа, в «северный» стаж включаются периоды работы по фактической продолжительности — с понедельника по четверг, т.к. продолжительность его работы в течение рабочего дня составляет более 80% рабочего времени.

В случае отсутствия у работодателя документов, подтверждающих режим работы застрахованного лица, периоды работы на неполную ставку в «северный» стаж

С учетом изложенного, при решении вопроса о включении периода работы на неполную ставку (в т.ч. и менее 0,8) в «северный» стаж необходимо документальное подтверждение непосредственного выполнения застрахованным лицом трудовых функций в течение полного рабочего дня, т.е. не менее 80% рабочего времени от продолжительности (100%) рабочего времени (смены), установленной трудовым законодательством для конкретной категории работников.

Такие разъяснения дает ОПФР по Архангельской области.