Из-за отмены ЕНВД облегчат другие налоговые режимы

Глава Правительства Дмитрий Медведев дал поручение Минфину и Минэкономразвития представить согласованную позицию по совершенствованию налоговых режимов для МСП, опираясь на предложения «Опоры России».

По мнению общественной организации отмена ЕНВД с 2021 года должна сопровождаться обязательным совершенствованием других режимов налогообложения, чтобы переход бизнеса на них был максимально комфортным.

Для этого, по мнению экспертов «Опоры России», необходимо реализовать ряд мер:

предусмотреть возможность применения ПСН в отношении всех видов деятельности, предусмотренных для ЕНВД;

предусмотреть вычет страховых взносов из суммы налога на ПСН, как это предусмотрено в случае применения налогоплательщиком ЕНВД;

внести законодательное изменение о возможности распространения в 2020 году эксперимента по налогу на профессиональный доход на любой регион по его желанию;

в УСН необходимо повысить действующий порог в 2 раза — до 300 млн рублей в год с сохранением действующих налоговых ставок: до 6% в случае, если объектом налогообложения являются доходы и до 15% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Также в 2 раза — до 200 млн рублей повысить порог по остаточной стоимости ОС, позволяющих применять УСН;

по налогу на имущество организаций нужно установить на федеральном уровне минимальный размер площади помещения, не облагаемого налогом на имущество от кадастровой стоимости, в размере не менее 500 кв.м., а также снизить предельный размер налоговой ставки по этому налогу (сейчас это 2%);

в дополнение к налоговым мерам необходимо пересмотреть критерии отнесения хозяйствующих субъектов к МСП для среднего бизнеса: увеличить предельное значение среднесписочной численности работников с 250 до 500 человек, а предельное значение годового дохода с 2 млрд рублей до 4 млрд рублей.

В случае, если спецрежимы не будут пересмотрены, «Опора России» будет настаивать на продлении ЕНВД с ограничением по его обороту до 60 млн рублей в год.