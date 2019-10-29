Карта «Мир» вышла за границу

Зампред Правительства РФ Максим Акимов во время своего визита во Вьетнам сегодня провел первую тестовую трансакцию с помощью национальной системы платежных карт «Мир».

Сегодня же национальная платежная корпорация Вьетнама (NAPAS) и НСПК «Мир» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь перевод из рублей в донги будет совершаться напрямую, без конвертации в доллары, пишут «Известия». Таким образом, платить картами «Мир» будет выгоднее.

По словам гендиректора НСПК Владимира Комлева, проведение «пилотной» трансакции еще не означает, что все россияне теперь могут массово расплачиваться во Вьетнаме картами «Мир». Тестовая операция означает, что национальные платежные системы технологически сопряжены друг с другом. Он также отметил, что следующий шаг сотрудничества — подключение широкой сети банкоматов и кассовых терминалов во всех регионах Вьетнама.