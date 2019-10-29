Готов финальный этап реформы накопительной пенсии

Сегодня ЦБ и Минфин презентовали свое детище — новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

ГПП позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства, передает РИА Новости.

Пенсионные взносы работников в размере не более 6% от зарплаты освободят от НДФЛ.

Предусматривается льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы сотрудников.

Работнику дадут социальный вычет, если он отчисляет на взносы свыше 6% от зарплаты.

Вхождение в ГПП будет добровольным, при этом договор вступает в силу после первого платежа. Размер взноса участник программы сможет определять самостоятельно, при этом менять его разрешается сколько угодно раз. Система также предусматривает период «охлаждения» продолжительностью полгода, когда можно вернуть перечисленные в систему средства.

Система гарантирования в обязательном пенсионном страховании (ОПС) будет распространена на участников и пенсионные резервы ГПП.

Предусматривается возможность досрочной выплаты при тяжелых жизненных ситуациях, наследование этих средств.

«Мы хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию таким образом, чтобы это было, с одной стороны, доходно, с другой стороны — гарантированно, с третьей стороны — чтобы инфраструктура была организована таким образом, чтобы не возникало споров между гражданами и пенсионными фондами и чтобы всегда был ответ на вопрос, кто в этих спорах прав, кто виноват», — подчеркнул замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«В гарантированный пенсионный план собраны характеристики ряда продуктов. Это характеристика депозита, потому что депозит у нас защищен гарантией АСВ, доверительного управления, где средствами управляют профессионалы и за счет профессионального подхода к управлению длинными деньгами может быть получена доходность, превышающая доходность простых инструментов, того же самого депозита», — пояснил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.