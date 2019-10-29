Новые льготы для садоводов начали действовать с 29 октября

Новые налоговые льготы для садоводов и огородников начали действовать с 29 октября. С этой даты вступили в силу поправки, внесенные в Налоговый кодекс.

Ранее от налога на прибыль освобождались только взносы членов садоводческих или огороднических товариществ. Однако индивидуальные садоводы и огородники обязаны вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом. И получалось, что с такой платы некоммерческая организация уплачивала налоги. Вот с таких доходов теперь можно налог не платить. Это касается и НКО на УСН.

Поправки внесены в подпункт 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ, куда добавлен абзац, дающий право товариществам не учитывать в налогооблагаемых доходах поступления платы от садоводов и огородников, не являющихся их членами. Причем действовать эта льгота начнет задним числом — с 1 января 2019 года.

Кроме прочего, из текста НК исключили понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан», а также «ведение дачного хозяйства». Связано это с тем, что в законе «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» нет дачных домов, они теперь называются садовыми.