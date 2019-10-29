Внимание! Опубликован проект закона о новой пенсионной реформе

Только что на федеральном портале опубликован проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения».

Речь идет о гарантированном пенсионном плане.

Гарантированный пенсионный план (ГПП) — это вид пенсионной схемы, порядок уплаты пенсионных взносов и выплат негосударственных пенсий и (или) иных выплат, а также особенности отношений между субъектами отношений по гарантированному пенсионному плану.

Гражданам предоставляется возможность заключить с негосударственными пенсионными фондами пенсионный договор гарантированного пенсионного плана.

Проект устанавливает особенности осуществления НПФ деятельности по гарантированным пенсионным планам. В частности, НПФ вправе осуществлять деятельность по ГПП в случае внесения его в специальный реестр. Пенсионные резервы ГПП подлежат обособлению от иных пенсионных резервов НПФ.

Предусматривается широкий спектр прав участников гарантированного пенсионного плана включая:

— право в любой момент выбрать НПФ;

— право «пробного периода», в течение которого участник вправе принять решение об отказе от уплаты последующих взносов и получить возврат уплаченных за этот период взносов в ГПП;

— право самостоятельно определить размер уплачиваемых взносов;

— право приостановить уплату взносов (механизм «каникул» на срок 5 лет) в любой момент с возможностью продления «каникул» неограниченное количество раз;

— право возобновить уплату взносов в любой момент периода «каникул» (определить иной размер (ставку) уплаты взносов);

— право выбрать НПФ при обращении за назначением выплат за счет средств пенсионных резервов гарантированного пенсионного плана.

Финансовой основой гарантированного пенсионного плана будут являться взносы участников такого плана. При этом уплата взносов может осуществляться участником самостоятельно либо через работодателя.

В рамках гарантированного пенсионного плана предусматривается базовый вариант:

— пенсионная выплата, назначаемая на 15 лет;

— наследование на этапе накопления и после назначения выплаты.

Участнику гарантированного пенсионного плана предоставляется право выбора иных вариантов, отличных от базовых.

В качестве пенсионного взноса по пенсионному договору ГПП вы можете передать в НПФ те пенсионные накопления, которые сейчас уже числятся на вашем ИЛС.

Регулирование деятельности по гарантированному пенсионному плану, надзор и контроль за указанной деятельностью возлагается на Банк России.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.