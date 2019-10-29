За что работодатели готовы больше платить клеркам

Свежее исследование ACCA подтвердило, что финансисты со знанием иностранного языка зарабатывают больше.

Представители финансовой сферы оценили свою востребованность на рынке труда. Люди сказали, что на их спрос на рынке труда оказало наиболее позитивное влияние хорошее владение английским (5,2 балла), опыт работы за рубежом (4,8 балла) и опыт работы в компаниях-лидерах рынка (4,7балла).

На уровень оклада также влияет свободное владение английским языком, знание не менее двух иностранных языков и наличие бизнес образования/диплома МВА.

Вообще участники опроса положительно оценивают востребованность работников своей сферы на рынке труда. 53% указали, что финансисты не менее востребованы, чем сотрудники других профобластей. Больше трети считают, что наличие диплома или аттестата финансовой профессиональной квалификации является важным составляющим профессионального багажа, еще 31% отметили законченное образование в ведущем вузе страны. Также в топ-3 вошел опыт работы в компаниях, являющимися лидерами на рынке.

«Диплом финансовой профессионально квалификации это действительно то, что выгодно выделяет соискателей на рынке труда. Дополнительное образование, такое, как например, АССА, дает возможность приобрести практические компетенции не только в финансах, но и в таких смежных сферах, как право, этика и др», — комментирует Вера Стародубцева, FCCA, глава ACCA в России и странах СНГ.