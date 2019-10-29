Инспектор согласился на взятку, а потом подставил

Жительница Уфы неудачно дала взятку инспектору. Теперь ее обвиняют в преступлении, прокуратура утвердила заключение и передала дело в суд.
Следствие полагает, что летом прошлого года 44-летняя женщина предложила 100 тыс. рублей налоговому инспектору. Она, якобы платила за то, чтобы ее знакомую-ИП не занесли в план выездных налоговых проверок.
Инспектор согласился на взятку, но передал информацию в полицию. Женщину задержали в момент передачи денег. Несмотря на это, свою вину женщина не признала. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.
Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.