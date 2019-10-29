Свежая, но сухая статистика по выездным проверкам

Количество выездных налоговых проверок в первом полугодии 2019 года снизилось на 35,1%, до 4,9 тыс. Цифрами поделился руководитель службы Михаил Мишустин на форуме «Налоговая политика: взгляд бизнеса и власти».
По его словам, почти в половину снизилось число жалоб на результаты выездных проверок (1,6 тыс.). Число судебных споров ФНС с бизнесом сократилось почти на 20%, до 4,6 тыс.
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